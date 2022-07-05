Криштиану Роналду заметили с красивыми девушками. Он поднимал им мотивацию

Один из лучших футболистов современности приехал на базу женской сборной Португалии, чтобы поддержать команду перед началом Евро-2022

Роналду з футболистками сборной Португалии / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду посетил базу женской сборной Португалии перед стартом чемпионата Европы. Напомним, размер призового фонда Евро-2022 увеличили в два раза.

Своими фотографиями со звездным земляком поделились вратарь Патриция Мораис, нападающая Ана Боргес, полузащитница Фатима Пинто.

Реклама

Реклама

Евро-2022 пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Матч открытия состоится на стадионе "Олд Траффорд", а финальный поединок – на "Уэмбли".

Изначально турнир должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 турнир был перенесен на 2022 год.

Напомним, что футболисты сборной Германии сыграли в женской форме, чтобы поддержать команду перед континентальным первенством.