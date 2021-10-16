Красава і козел: реакція зірок на супергол Коваленка

Українець Віктор Коваленко став героєм Спеції в переможному матчі чемпіонату Італії з Салернітаною – 2:1. Українця відразу завалили компліментами в соцмережах

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

Результативна передача і шикарний гол Коваленка ударом з-за меж штрафного майданчика принесли Спеції вольову перемогу 2:1 над Салернітаною.

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Перші успішні дії Віктора за новий клуб не залишилися без уваги його зіркових фоловерів.

Тарас Степаненко: Bravissimo Fratello

Даріо Срна: Grande

Віктор Вацко: Bravo!!! Grandissimo giocatore!!!

Василь Кобін: Майстер

Тарас Шелестюк: Красава, друже!

При цьому форвард збірної України Роман Яремчук в коментарях під свіжим постом Віктора Коваленка в Instagram залишив емодзі бомби і козла.

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Нагадаємо, GOAT ("козел" англійською) розшифровується як "greatest of all time" ("найкращий за всі часи").

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

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Відзначимо, що аналітики з WhoScored визнали Коваленка найкращим гравцем Спеції в матчі з Салернітаною, виставивши йому оцінку 7,9.

Хоча ще недавно Коваленка називали найгіршим гравцем Спеції.

Також італійські медіа приклеїли до Віктора ярлик непотрібного гравця.