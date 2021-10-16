Красава і козел: реакція зірок на супергол Коваленка

Результативна передача і шикарний гол Коваленка ударом з-за меж штрафного майданчика принесли Спеції вольову перемогу 2:1 над Салернітаною.
Перші успішні дії Віктора за новий клуб не залишилися без уваги його зіркових фоловерів.
- Тарас Степаненко: Bravissimo Fratello
- Даріо Срна: Grande
- Віктор Вацко: Bravo!!! Grandissimo giocatore!!!
- Василь Кобін: Майстер
- Тарас Шелестюк: Красава, друже!
При цьому форвард збірної України Роман Яремчук в коментарях під свіжим постом Віктора Коваленка в Instagram залишив емодзі бомби і козла.
Нагадаємо, GOAT ("козел" англійською) розшифровується як "greatest of all time" ("найкращий за всі часи").
Відзначимо, що аналітики з WhoScored визнали Коваленка найкращим гравцем Спеції в матчі з Салернітаною, виставивши йому оцінку 7,9.
Хоча ще недавно Коваленка називали найгіршим гравцем Спеції.
Також італійські медіа приклеїли до Віктора ярлик непотрібного гравця.