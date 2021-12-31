Ключ до перемоги, або новорічні пригоди Крота: святковий сюрприз від Шахтаря

Іншим героєм мультфільму став колишній нападник "гірників" Олексій Бєлік. Саме його футболка висить на стіні на задньому плані.
Читайте також: "Будуємо нову команду". Гендиректор Шахтаря підбив підсумки року, що минає.
Також у кадрі з'являлися інші колишні гравці Шахтаря – Фернандіньо, Жадсон, Алекс Тейшейра, а також екснаставник Паулу Фонсека.
Далі по темі
"Нова серія мультфільму порадує насамперед юних уболівальників. Героями мультиплікаційної стрічки стали двоє дітей, які разом із талісманом команди Кротом вирушили на пошуки таємничого ключа до перемоги.
У цьому їм допоможуть легенди клубу минулих років та нинішні зірки – гравці, тренери та менеджмент", – йдеться в описі під відео на Youtube-каналі Шахтаря.