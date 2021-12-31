Ключ к победе, или новогодние приключения Крота: праздничный сюрприз от Шахтера

Другим героем мультфильма стал бывший нападающий "горняков" Алексей Белик. Именно его футболка висит на стене на заднем плане.
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Также в кадре появлялись другие бывшие игроки Шахтера – Фернандиньо, Жадсон, Алекс Тейшейра, а еще экс-наставник Паулу Фонсека.
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"Новая серия мультфильма порадует в первую очередь юных болельщиков. Героями мультипликационной ленты стали двое детей, которые вместе с талисманом команды Кротом отправились на поиски таинственного ключа к победе.
В этом им помогут легенды клуба прошлых лет и нынешние звезды – игроки, тренеры и менеджмент", – говорится в описании под видео на Youtube-канале Шахтера.