Ключ к победе, или новогодние приключения Крота: праздничный сюрприз от Шахтера

Донецкий Шахтер специально к Новому году подготовил сюрприз юным болельщикам – мультфильм о приключениях талисмана команды Крота

Шахтер приготовил подарок юным фанатам

Другим героем мультфильма стал бывший нападающий "горняков" Алексей Белик. Именно его футболка висит на стене на заднем плане.

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Также в кадре появлялись другие бывшие игроки Шахтера – Фернандиньо, Жадсон, Алекс Тейшейра, а еще экс-наставник Паулу Фонсека.