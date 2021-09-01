Казахстан проти України та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад 1 вересня

У перший день осені поновлюються відбіркові поєдинки чемпіонату світу 2022 року. Сьогодні буде зіграно 13 матчів. У тому числі і поєдинок в Нур-Султані, де Казахстан приймає Україну. Навесні зустріч цих команд завершилася внічию – 1:1.
Розклад відбіркових матчів ЧС-2022 1 вересня:
Група D
17:00. Казахстан – Україна
ТВ: Україна, Футбол 1
21:45. Франція – Боснія
ТВ: Футбол 2
Група А
21:45. Португалія – Ірландія
ТВ: Футбол 1
21:45. Люксембург – Азербайджан
Група F
21:45. Данія – Шотландія
21:45. Молдова – Австрія
21:45. Фарери – Ізраїль
Група G
21:45. Норвегія – Нідерланди
ТВ: Футбол 3
21:45. Туреччина – Чорногорія
21:45. Латвія – Гібралтар
Група Н
21:45. Росія – Хорватія
21:45. Словенія – Словаччина
21:45. Мальта – Кіпр
Всі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі oll.tv .