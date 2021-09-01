Казахстан проти України та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад 1 вересня

Сьогодні будуть зіграні 13 відбіркових поєдинків чемпіонату світу, який пройде наступної осені в Катарі

Стадіон в Катарі / Фото: Reuters

У перший день осені поновлюються відбіркові поєдинки чемпіонату світу 2022 року. Сьогодні буде зіграно 13 матчів. У тому числі і поєдинок в Нур-Султані, де Казахстан приймає Україну. Навесні зустріч цих команд завершилася внічию – 1:1.

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Розклад відбіркових матчів ЧС-2022 1 вересня:

Група D

17:00. Казахстан – Україна

ТВ: Україна, Футбол 1

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21:45. Франція – Боснія

ТВ: Футбол 2

Група А

21:45. Португалія – Ірландія

ТВ: Футбол 1

21:45. Люксембург – Азербайджан

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Група F

21:45. Данія – Шотландія

21:45. Молдова – Австрія

21:45. Фарери – Ізраїль

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Група G

21:45. Норвегія – Нідерланди

ТВ: Футбол 3

21:45. Туреччина – Чорногорія

21:45. Латвія – Гібралтар

Група Н

21:45. Росія – Хорватія

21:45. Словенія – Словаччина

21:45. Мальта – Кіпр

Всі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі oll.tv .