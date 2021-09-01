Казахстан против Украины и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание 1 сентября

Сегодня будут сыграны 13 отборочных поединков чемпионата мира, который пройдет следующей осенью в Катаре

Стадион в Катаре / Фото: Reuters

В первый день осени возобновляются отборочные поединки чемпионата мира 2022 года. Сегодня будет сыграно 13 матчей. В том числе и поединок в Нур-Султане, где Казахстан принимает Украину. Весной встреча этих команд завершилась вничью – 1:1.

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Расписание отборочных матчей ЧМ-2022 1 сентября:

Группа D

17:00. Казахстан – Украина

ТВ: Украина, Футбол 1

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21:45. Франция – Босния

ТВ: Футбол 2

Группа А

21:45. Португалия – Ирландия

ТВ: Футбол 1

21:45. Люксембург – Азербайджан

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Группа F

21:45. Дания – Шотландия

21:45. Молдова – Австрия

21:45. Фареры – Израиль

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Группа G

21:45. Норвегия – Нидерланды

ТВ: Футбол 3

21:45. Турция – Черногория

21:45. Латвия – Гибралтар

Группа Н

21:45. Россия – Хорватия

21:45. Словения – Словакия

21:45. Мальта – Кипр

Все отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе oll.tv.