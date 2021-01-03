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"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTok

3 січня, 19:00

Олег Люлька Олег Люлька

Сигарети, "жодних наркотиків" і "Нас не догонят" – найяскравіші відео дочок легенди українського футболу

У молодших дочок володаря "Золотого м'яча"-1975 Олега Блохіна – 19-річної Ані і 18-річної Каті – не найліпшим чином склалася кар'єра у великому тенісі. Хоча вони цим видом спорту займалися тривалий час. Зате дівчата потихеньку стають зірками TikTok. Ми підгледіли, як сестри запалюють у соцмережах.

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Відзначимо, що Аня Блохіна в TikTok популярніша за свою сестру – у неї 693 підписники і 29,6 тис. зібраних лайків.

Статистика Каті Блохіної скромніша – 228 підписників і 282 лайки.

"Українська дівчина. І не забувай, що ти – особливий", – такі слова використані в профілі Ані Блохіної

"Kate. 18 у.о." – це вже опис профілю Каті Блохіної

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18 у.о. – вік дівчини (18 years old)

Цікаво, що на аватарці у Ані Блохіної – її власне фото, з малюнком змії на правій руці.

Своєю чергою на аватарці у Каті Блохіної – не вона сама, а мультяшна дівчина в білій балаклаві з яскраво нафарбованими губами і з відірваними руками, що тримає пачку грошей біля вуха замість телефону.

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У дівчат є кілька спільних відео в TikTok, зроблених, судячи з усього, біля їхнього київського будинку. Вони танцюють під "Нас не догонят" і "Катюха, слышь, поехали курить гашиш".

Дочки Блохіна – Аня і Катя Відео: TikTok
Дочки Блохіна – Аня і Катя Відео: TikTok

Але здебільшого дівчата все-таки вважають за краще виступати в TikTok окремо.

Наприклад, Аня Блохіна демонструє володіння ракеткою і свої акторські здібності, "домовляючись з хлопцями – більше жодних наркотиків".

Анна Блохіна Відео: TikTok
Анна Блохіна Відео: TikTok

Крім того, Анна Блохіна, затягуючись електронною сигаретою, зображає "свого хлопця".

Анна Блохіна Відео: TikTok
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А це – вже Катя Блохіна з усмішкою читає реп, попутно показуючи свої татуювання.

Катерина Блохіна Відео: TikTok

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Нагадаємо, останнім місцем тренерської роботи Олега Блохіна було київське "Динамо", звідки він був звільнений навесні 2014 року. А після літнього призначення Мірчі Луческу наставником киян Блохін заявив, що більше не буде вболівати за "Динамо".

У відповідь президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав Олега Блохіна зрадником, заявивши: "Він кинув збірну, комуністичну партію".

Відео появи Блохіна в Баку на фіналі Ліги Європи-2019

Олег Блохін на інвалідному візку Відео: Twitter

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Олег Блохін діти зірок TikTok

Джерела: Сегодня|Спорт , TikTok

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