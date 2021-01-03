"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохина зажигают в TikTok

Сигареты, "никаких наркотиков" и "Нас не догонят" – самые яркие видео дочерей легенды украинского футбола

У младших дочерей обладателя "Золотого мяча"-1975 Олега Блохина – 19-летней Ани и 18-летней Кати – не задалась карьера в большом теннисе. Хотя они им довольно внушительное время занимались. Зато девчонки потихоньку становятся звездами TikTok. Мы подсмотрели, как сестры-погодки зажигают в соцсетях.

Реклама

Читайте также: Блохину вручили орден от Зеленского

Отметим, что Аня Блохина в TikTok популярнее своей сестры – у нее 693 подписчика и 29,6 тыс. собранных лайков.

Статистика Кати Блохиной скромнее – 228 подписчика и 282 лайка.

"Украинская девчонка. И не забывай, что ты – особенный", – такие слова значатся в профиле Ани Блохиной

"Kate. 18 у.о." – это уже описание профиля Кати Блохиной

Реклама

18 у.о. – возраст девушки (18 years old)

Интересно, что на аватарке у Анны Блохиной – ее собственное фото, с рисунком змеи на правой руке.

В свою очередь на аватарке у Кати Блохиной – не она сама, а мультяшная девушка в белой балаклаве с ярко накрашенными губами и с оторванными руками, держащая пачку денег у уха вместо телефона.

Реклама

У девушек есть несколько совместных видео в TikTok, сделанных, судя по всему, возле их киевского дома. Они танцуют под "Нас не догонят" и "Катюха, слышь, поехали курить гашиш".

Дочки Блохина – Аня и Катя Видео: TikTok

Дочки Блохина – Аня и Катя Видео: TikTok

Но в основном девушки все-таки предпочитают выступать в TikTok по отдельности.

Например, Аня Блохина демонстрирует владение ракеткой и свои актерские способности, "договариваясь с ребятами – больше никаких наркотиков".

Анна Блохина Видео: TikTok

Анна Блохина Видео: TikTok

Кроме того, Анна Блохина, затягиваясь электронной сигаретой, изображает "своего парня".

Анна Блохина Видео: TikTok

Реклама

А это – уже Катя Блохина с улыбкой читает рэп, попутно показывая свои татуировки.

Катерина Блохина Видео: TikTok

Читайте также: Блохину – 68! Беланов грандиозно поздравил друга

Напомним, последним местом тренерской работы Олега Блохина было киевское "Динамо", откуда он был уволен весной 2014 года. А после летнего назначения Мирчи Луческу наставником киевлян Блохин заявил, что больше не будет болеть за "Динамо".

В ответ президент "Динамо" Игорь Суркис назвал Олега Блохина предателем, заявив: "Он бросил сборную, коммунистическую партию".

Видео появления Блохина в Баку на финале Лиги Европы-2019

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама