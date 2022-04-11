Каталонський камбек або як виграти матч привізши три пенальті (відео)

Барселона зробила нерви своїм уболівальникам у матчі проти аутсайдера

Драматичний камбек Барселони проти Леванте / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter FC Barcelona

Одеський ринок Привоз! Там точно не загубилися б захисники іспанської Барселони. Каталонський клуб під керівництвом легендарного Хаві, після нічийного результату у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахту , зіткнувся з проблемами й у чемпіонаті Іспанії.

/ Фото: Twitter FC Barcelona

Реклама

Поєдинок проти аутсайдера Леванте, який продовжує боротьбу за виживання у Ла Лізі, закінчився драматичною розв'язкою. Перший тайм суперники провели без забитих м'ячів, а в другому як то кажуть прорвало.

/ Фото: Twitter FC Barcelona

Спочатку зі знаком мінус відзначився Дані Алвес, він сфолив у своєму штрафному майданчику, і Леванте отримав право пробити пенальті. Моралес його реалізував. За кілька хвилин Гарсія вже зіграв рукою, і арбітр знову вказав на 11 метрів. Але переграти Тер Штегена цього разу не вдалося.

Реклама

/ Фото: Twitter FC Barcelona

/ Фото: Twitter FC Barcelona

І практично відразу Барселона забила двічі – голи в активі Обамеянга та Педрі. Каталонці повели у рахунку, але проти цього був захисник Ленгле, який замінив ще одного невдаху вечора Дані Алвеса. Француз порушив правила і... так, привіз третій пенальті у ворота. Завдяки чому Леванте зрівняв рахунок за сім хвилин до завершення основного часу.

Реклама

/ Фото: Twitter FC Barcelona

Але Хаві дістав джокер із рукава. Ним виявився Люк Де Йонг, який вийшов на заміну та у компенсований час зміг забити та подарувати Барселону важливу перемогу у чемпіонаті.

У чемпіонаті Англії вікенд подарував битву головних претенденти на чемпіонство. Манчестер Сіті влаштував гольову перестрілку з Ліверпулем.