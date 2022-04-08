Ліга Європи без українців на полі. Підсумки перших матчів 1/4 фіналу

Ні Малиновського – немає перемоги
Аталанта матчем проти РБ Лейпциг відкрила чвертьфінальну стадію Ліги Європи. Матч команди українського хавбека, який провів поєдинок у запасі, завершився з рахунком 1:1. .
Драматичний поєдинок клубу Ярмоленко
Схожа історія чекала ще одного українського легіонера Андрія Ярмоленка. Його Вест Гем удома приймав французький Ліон. Ярмоленко весь матч спостерігав за тим, що відбувається з лави запасних.
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Дивитись у матчі було на що. Рівний перший тайм завершився вилученням захисника лондонців Крессуела. Драматизму, що відбувається, додав на початку другого тайму лідер Вест Гему Боуен – його гол дозволив господарям вийти вперед. Але втримати переможний результат удесятьох не вдалося. У середині тайму рахунок зрівняв Ндомбеле. Підсумок зустрічі 1:1.
Чергова нічия Барселони
Барселона, як і на всіх попередніх стадіях плей-офф Ліги Європи, зіграла перший поєдинок 1/4 фіналу проти Айнтрахта внічию. Більше того, команда Хаві була в ролі наздоганяючої.
Одразу після перерви рахунок у матчі відкрив гравець німецького клубу Кнауфф. Зусиллями Феррана Торреса Барселона відігралася, а за 12 хвилин до завершення поєдинку здобула перевагу в одного гравця на полі. Вилучення у складі Айнтрахта не допомогло каталонцям здобути перемогу. Нічия 1:1.
Єдина перемога дня у Лізі Європи
Одна перемога на чотири матчі – її творці гравці Браги. Португальський клуб у домашньому поєдинку переграв шотландський Рейнджерс. Героєм зустрічі став форвард Брагі Абель Руїс – його єдиний у матчі гол подарував португальцям мінімальну перемогу.
Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі
РБ Лейпциг – Аталанта 1:1 (Дзаппакоста 58' (АГ) – Муріель 17')
Вест Гем – Ліон 1:1 (Боуен 52' – Ндомбеле 66')
Айнтрахт – Барселона 1:1 (Кнауфф 48' – Ферран Торрес 66')
Брага – Рейнджерс 1:0 (Руїс 40')