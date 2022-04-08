Ліга Європи без українців на полі. Підсумки перших матчів 1/4 фіналу

Малиновський та Ярмоленко провели поєдинки своїх команд на лаві запасних. Аталанта та Вест Гем не перемогли

Малиновський і Ярмоленко без перемог у Лізі Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Ні Малиновського – немає перемоги

Аталанта матчем проти РБ Лейпциг відкрила чвертьфінальну стадію Ліги Європи. Матч команди українського хавбека, який провів поєдинок у запасі, завершився з рахунком 1:1. .

/ Фото: REUTERS

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Драматичний поєдинок клубу Ярмоленко

Схожа історія чекала ще одного українського легіонера Андрія Ярмоленка. Його Вест Гем удома приймав французький Ліон. Ярмоленко весь матч спостерігав за тим, що відбувається з лави запасних.

Вест Гем – Ліон 1:1

Дивитись у матчі було на що. Рівний перший тайм завершився вилученням захисника лондонців Крессуела. Драматизму, що відбувається, додав на початку другого тайму лідер Вест Гему Боуен – його гол дозволив господарям вийти вперед. Але втримати переможний результат удесятьох не вдалося. У середині тайму рахунок зрівняв Ндомбеле. Підсумок зустрічі 1:1.

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Чергова нічия Барселони

Барселона, як і на всіх попередніх стадіях плей-офф Ліги Європи, зіграла перший поєдинок 1/4 фіналу проти Айнтрахта внічию. Більше того, команда Хаві була в ролі наздоганяючої.

Айнтрахт – Барселона 1:1

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Одразу після перерви рахунок у матчі відкрив гравець німецького клубу Кнауфф. Зусиллями Феррана Торреса Барселона відігралася, а за 12 хвилин до завершення поєдинку здобула перевагу в одного гравця на полі. Вилучення у складі Айнтрахта не допомогло каталонцям здобути перемогу. Нічия 1:1.

Єдина перемога дня у Лізі Європи

Одна перемога на чотири матчі – її творці гравці Браги. Португальський клуб у домашньому поєдинку переграв шотландський Рейнджерс. Героєм зустрічі став форвард Брагі Абель Руїс – його єдиний у матчі гол подарував португальцям мінімальну перемогу.

Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі

РБ Лейпциг – Аталанта 1:1 (Дзаппакоста 58' (АГ) – Муріель 17')

Вест Гем – Ліон 1:1 (Боуен 52' – Ндомбеле 66')

Айнтрахт – Барселона 1:1 (Кнауфф 48' – Ферран Торрес 66')

Брага – Рейнджерс 1:0 (Руїс 40')