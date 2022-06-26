Капризний екс-форвард Металіста відзначився на дні народження Мессі (фото)

Днями аргентинський чарівник Ліонель Мессі відсвяткував свій невеликий ювілей. Серед гостей мегазірки футболу виявився колишній нападник харківського клубу

Алехандро Гомес був серед обраних гостей Мессі / Фото: Колаж: Сьогодні

24 червня одному з найбільших видатних футболістів світу Ліонелю Мессі виповнилося 35 років. Лео вирішив із розмахом відзначити цю подію, орендувавши розкішний особняк на Ібіці, вартістю 300 тисяч євро на тиждень. До речі, нещодавно Мессі спробував себе в новому аплуа актора.

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Привітати легенду приїхали найближчі друзі чарівника. На святкуванні були помічені Сеск Фабрегас, Луїс Суарес, Лаутаро Мартінес, Хав'єр Пасторе, Анхель Ді Марія, Ніколас Отаменді.

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Потрапив до числа обраних і колишній нападник харківського Металіста Алехандро Гомес. Фотографією з заходу аргентинець похвалився у своєму Instagram.

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Зазначимо, що, крім яскравої гри, Гомес запам'ятався українським вболівальникам постійними скандалами. Форвард конфліктував із партнерами по команді і постійно висловлював своє невдоволення перебуванням в Україні.

До речі, на рівні УПЛ аргентинець не вразив своєю результативністю. Зігравши 24 матчі у футболці Металіста, Гомес забив всього 4 голи.

Після вторгнення Росії в Україну в 2014 році аргентинець перебрався в Аталанту, де посварився з головним тренером Гасперіні і перейшов до Севільї.

У складі збірної Аргентини екс-форвард Металіста провів 14 матчів і забив 3 голи.

Раніше ми повідомляли, що Ліонель Мессі почав наздоганяти Кріштіану Роналду. Аргентинець обійшов Ференца Пушкаша і вийшов на четверте місце у рейтингу найкращих бомбардирів збірних.