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Мессі взявся наздоганяти Роналду: оновився рейтинг найкращих бомбардирів збірних

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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6 червня, 11:37
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Кріштіану Роналду оновив свій рекорд, а Ліонель Мессі обійшов Ференца Пушкаша і вийшов на четверте місце після п'яти голів у ворота естонців
Мессі і Роналду: голеадори світового футболу
Мессі і Роналду: голеадори світового футболу

У другому турі Ліги націй збірна Португалії розгромила Швейцарію – 4:0. У господарів дублем відзначився Кріштіану Роналду.

Таким чином Роналду оновив власний рекорд по голах за збірну. Тепер гравець Манчестер Юнайтед має 117 забитих м'ячів. Це найкращий результат серед усіх гравців національних збірних. Друге місце посідає колишній футболіст збірної Ірану Алі Даєї, на рахунку якого 109 забитих голів.

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Помітно наблизився до сотні голів у футболці збірної Аргентини Ліонель Мессі. Його команда у товариському матчі розгромила Естонію – 5:0. Усі голи забив Ліонель!

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На його рахунку 86 м'ячів за національну команду. Форвард обійшов легендарного угорського нападника Ференца Пушкаша (84 м'ячі) і тепер посідає четверте місце у списку найкращих бомбардирів збірних.

Рейтинг найкращих бомбардирів світу:

  1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 117
  2. Алі Даєї (Іран) – 109
  3. Мохтар Дахарі (Малайзія) – 89
  4. Ліонель Мессі (Аргентина) – 86
  5. Ференц Пушкаш (Угорщина) – 84

Раніше Українська асоціація футболу підтримала нашу команду після поразки Уельсу і висміяла Росію, яку виключили зі всіх змагань.

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