Капітан збірної України врятував родичів Яремчука із оточеного Чернігова

Понад місяць російські загарбники обстрілювали Чернігів із усіх видів зброї. Жителі обласного центру опинилися в осаді без засобів для існування.
У таке скрутне становище потрапили родичі форварда Бенфіки Романа Яремчука. На заклик врятувати їх із оточення відгукнувся Андрій Ярмоленко.
"Батьки моєї дружини були досить довгий час у Чернігові. Якщо я не помиляюся, то 43 дні вони сиділи там. Ми через волонтерів допомагали, щоб їм просто привезли буханець хліба, пляшку води. Така критична ситуація була, що навіть не знав, що робити.
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Звернувся до Андрія Ярмоленка, знаючи, що він із Чернігова і кажу: "Допоможи чим зможеш, я віддячу". Звісно, Андрій відгукнувся на моє прохання, і за два дні їх відвезли. Ситуація була досить складною", – розповів Яремчук у програмі Денисов Time.
Раніше ми повідомляли, що дортмундська Боруссія, кольори якої захищав Андрій Ярмоленко, допоможе у відновленні центрального стадіону у Чернігові. . Російські варвари неодноразово завдавали ракетних ударів і проводили авіабомбардування по мирному об'єкту.