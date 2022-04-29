Капитан сборной Украины спас родственников Яремчука из осажденного Чернигова

Андрей Ярмоленко помог Роману Яремчуку в спасении родителей его жены, которые находились в разрушенном российскими фашистами Чернигове

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Более месяца российские захватчики обстреливали Чернигов из всех видов оружия. Жители областного центра оказались в облоге без средств к существованию.

В такое тяжелое положение попали родственники форварда Бенфики Романа Яремчука. На призыв спасти их из окружения откликнулся Андрей Ярмоленко.

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"Родители моей жены были довольно долгое время в Чернигове. Если я не ошибаюсь, то 43 дня они сидели там. Мы через волонтеров помогали, чтобы им просто привезли буханку хлеба, бутылку воды. Такая критическая ситуация была, что я даже не знал, что делать.

В Чернигове уничтожены сотни зданий. Фото: коллаж "Сегодня"

Обратился к Андрею Ярмоленко, зная, что он из Чернигова и говорю: "Помоги чем сможешь, я отблагодарю". Конечно, Андрей откликнулся на мою просьбу, и через два дня их увезли. Ситуация была достаточно сложной", – рассказал Яремчук в программе Денисов Time.

Наш патриот в Бенфике – Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что дортмундская Боруссия, цвета которой защищал Андрей Ярмоленко, поможет в восстановлении центрального стадиона в Чернигове. Российские варвары неоднократно наносили ракетные удары и проводили авиабомбардировки по мирному объекту.

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