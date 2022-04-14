Боруссия восстановит стадион в Чернигове. В Германии прекрасно помнят Ярмоленко

Дортмундский клуб готов помочь в восстановлении центрального стадиона в Чернигове, который разрушили российские захватчики

Воспитанник Десны Андрей Ярмоленко играл в Боруссии и это сыграло свою роль / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Прекрасную новость всем болельщикам черниговской Десны и всего украинского футбола сообщил министр культуры Александр Ткаченко. После переговоров с Клаудией Рот, Государственным министром по культуре Германии, была достигнута договоренность о восстановлении разрушенного россиянами стадиона в Чернигове.

В Дортмунде прекрасно помнят воспитанника черниговского футбола Андрея Ярмоленко. И это тоже сыграло немаловажную роль.

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"Германия и дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это замечательное известие сможет поддержать черниговчан", – написал Ткаченко в своем Facebook.

Ранее мы сообщали, что российские варвары полностью разрушили стадион имени Гагарина в Чернигове. Орки неоднократно наносили ракетные удары и авиабомбардировки по мирному объекту.

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Напомним, Андрей Ярмоленко выступал за дортмундскую Боруссию в сезоне 2017/18. Газета Bild называла Ярмоленко лучшим новичком Бундеслиги и лучшим игроком на старте чемпионата Германии. Украинец сыграл за "шмелей" в 26 матчах во всех турнирах и набрал 12 очков по системе "гол+пас" (6 голов и 6 голевых передач).