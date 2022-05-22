22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
22 травня 18:00
Арсенал --
Евертон --
22 травня 19:00
Сассуоло --
Мілан --
22 травня 19:00
Інтер --
Сампдорія --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 19:00
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Англія --
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Камбек року! Зінченко допоміг Манчестер Сіті стати чемпіоном Англії 2021/2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 травня, 20:19
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Команда Пепа Гвардіоли ледь не прогаяла золоті медалі АПЛ. Для "городян" це вже восьме чемпіонство.
Ілкай Гюндоган зробив Манчестер Сіті чемпіоном Англії
Ілкай Гюндоган зробив Манчестер Сіті чемпіоном Англії / Фото: Getty Images

Завершився футбольний сезон у англійському футболі. Матчі останнього туру пройшли одночасно і дали відповідь на всі інтригуючі питання.

Головний інтерес викликала боротьба за чемпіонство. За тур до фінішу Манчестер Сіті випереджав Ліверпуль на одне очко, тому "міщанам" достатньо було обіграти Астон Віллу для святкування золота.

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Проблема в тому, що "вілан" тренував легенда Ліверпуля Стівен Джеррард, який максимально налаштував підопічних на гру. І бірмінгемці давали результат! До 76 хвилини гості двічі відзначилися у воротах Едерсона та впевнено утримували оборону.

Втім, клас суперника та позиційні провали дали манкуніанцям можливість зробити камбек. Дублем відзначився Гюндоган, який вийшов на заміну, ще один точний удар на рахунку Родрі. До слова, на іспанця асист віддав Олександр Зінченко, котрий з'явився на полі після перерви.

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МАНЧЕСТЕР СІТІ – АСТОН ВІЛЛА 3:2
Голи: Гюндоган, 76, Родрі, 78, Гондоган, 81 – Кеш, 37, Коутіньйо, 69

ЛІВЕРПУЛЬ – ВУЛВЕРХЕМПТОН 3:1
Голи: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 – Нету, 3

Ліверпуль також мав проблеми з Вулверхемптоном, першим пропустивши від Нету. Гол Мане дав мерсисайдцям можливість швидко зрівняти рахунок, а під завісу матчу вирвати перемогу допомогли Салах та Робертсон. Однак без осічки Сіті ця перемога нічого не означала.

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Таким чином Манчестер Сіті завоював своє восьме чемпіонство в Англії. Для Олександра Зінченка воно вже четверте за останні п'ять років. Обидві команди представлять у наступному сезоні Англію у Лізі чемпіонів, куди також вийшли Челсі та Тоттенхем.

Арсенал та Манчестер Юнайтед штурмуватимуть Лігу Європи, а Вест Хем – Лігу Конференцій. Що ж до вильоту, то ще раніше зниження в класі оформили Норвіч і Уотфорд.

Сьогодні ж третім невдахою став Бернлі, який поступився вдома невмотивованим Ньюкаслом (1:2). У паралельному матчі успіх святкував Лідс, обігравши Брентфорд (2:1).

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