22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
22 мая 18:00
Арсенал --
Эвертон --
22 мая 19:00
Сассуоло --
Милан --
22 мая 19:00
Интер --
Сампдория --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Камбэк года! Зинченко помог Манчестер Сити стать чемпионом Англии 2021/2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 20:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Пепа Гвардиолы едва не упустила золотые медали АПЛ. Для "горожан" это уже восьмое чемпионство
Илкай Гюндоган сделал Манчестер Сити чемпионом Англии
Илкай Гюндоган сделал Манчестер Сити чемпионом Англии / Фото: Getty Images

Завершился футбольный сезон в английском футболе. Матчи последнего тура прошли в одно время и дали ответ на все интригующие вопросы.

Главный интерес вызывала борьба за чемпионство. За тур до финиша Манчестер Сити опережал Ливерпуль на одно очко, поэтому "горожанам" достаточно было обыграть Астон Виллу для празднования золота.

Реклама

Читайте также: Динамо узнало возможных соперников в Лиге чемпионов

Проблема была в том, что "виллан" тренировал легенда Ливерпуля Стивен Джеррард, который максимально настроил подопечных на игру. И бирмингемцы давали результат! К 76 минуте гости дважды отличились в воротах Эдерсона и уверенно удерживали оборону.

Впрочем, класс соперника и позиционные провалы дали манкунианцам возможность совершить камбэк. Дублем отметился вышедший на замену Гюндоган, еще один точный удар на счету Родри. К слову, на испанца ассист отдал Александр Зинченко, который появился на поле после перерыва.

Реклама

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АСТОН ВИЛЛА 3:2
Голы: Гюндоган, 76, Родри, 78, Гондоган, 81 – Кэш, 37, Коутиньо, 69

ЛИВЕРПУЛЬ – ВУЛВЕРХЭМПТОН 3:1
Голы: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 – Нету, 3

Ливерпуль же также имел проблемы с Вулверхэмптоном, первым пропустив от Нету. Гол Мане дал мерсисайдцам возможность быстро сравнять счет, а под занавес матча вырвать победу помогли Салах и Робертсон. Однако без осечки Сити эта победа ничего не значила.

Реклама

Таким образом, Манчестер Сити завоевал свое восьмое чемпионство в Англии. Для Александра Зинченко оно уже четвертое за последние пять лет. Обе команды представят в следующем сезоне Англию в Лиге чемпионов, куда также вышли Челси и Тоттенхэм.

Арсенал и Манчестер Юнайтед будут штурмовать Лигу Европы, а Вест Хэм – Лигу Конференций. Что же касается вылета, то еще ранее понижение в классе оформили Норвич и Уотфорд.

Сегодня же третьим неудачником стал Бернли, который уступил дома немотивированному Ньюкаслу (1:2). В параллельном матче успех праздновал Лидс, обыграв Брентфорд (2:1).

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Опрос
Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
90
2
Ливерпуль Ливерпуль
86
3
Челси Челси
70
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Атлетико Атлетико
68
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
83
2
Интер Интер
81
3
Наполи Наполи
76
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
83
2
Монако Монако
68
3
Марсель Марсель
68

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять