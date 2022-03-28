Якась комедія! Мессі вирахували у театрі

Форвард Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі в ці дні перебуває в Аргентині. Він приїхав до національної збірної, яка проводить відбіркові матчі ЧС-2022.
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У перерві між матчами Мессі сходив до театру на комедійну виставу "Інмадурос", повідомляє Ole.
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Дізнавшись, що зірка світового футболу серед глядачів організатори запросили Мессі на сцену.
Потім Ліонель фотографувався з усіма охочими та роздавав автографи.
Раніше ми писали, що українець попросив допомоги у Ліонеля Мессі. У нього така сама хвороба, як у зірки футболу.
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