11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Наче в космос зібрався: як в Парижі перевіряли здоров'я Мессі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 серпня, 10:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ліонель Мессі став гравцем Парі Сен-Жермен. Перед підписанням контракту аргентинський футболіст пройшов поглиблене медичне обстеження. Парижани показали, як це було
Ліонель Мессі пройшов медогляд у Парижі
Ліонель Мессі пройшов медогляд у Парижі / Фото: Getty Images

Медики ретельно перевірили здоров'я 34-річного футболіста, щоб потім не виникло ніяких неприємностей.

Реклама

Все-таки ПСЖ буде платити Ліонелю близько 35 мільйонів євро в рік, тому керівництво парижан хоче, щоб футболіст відпрацьовував гроші на полі, а не просиджував на лікарняному.

Організм Мессі піддався серйозній перевірці. Фахівці ретельно досліджували кожен сантиметр його тіла, але не знайшли слабких місць! Можна відправляти відразу в космос! Він же звідти до нас прилетів.

СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ МЕССІ В ПСЖ

  • 35 млн євро – на рік
  • 2,9 мільйона євро – на місяць
  • 675 тисяч євро – в тиждень
  • 95 890 євро – в день
  • 67 євро – в хвилину
  • 1,1 євро – в секунду

Мессі і ПСЖ підписали дворічний контракт. У французькому клубі Ліонель виступатиме під 30-м номером.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Це сталося! Перші фото Мессі у футболці ПСЖ

Парі Сен-Жермен офіційно оголосив про трансфер аргентинського нападаючого Ліонеля Мессі. Зоряний футболіст дістався команді безкоштовно, так як був вільним агентом

ПСЖ анонсував прихід Мессі крутим відео

Парі Сен-Жермен анонсував трансфер аргентинського нападаючого Ліонеля Мессі гарячим відео. Колишній лідер Барселони повинен стати гравцем французької команди протягом найближчих годин

Який жах! Мессі здерли з фасаду Камп Ноу

Без сліз на ці фотографії дивитися не можна - замість зображення Ліонеля Мессі на стадіоні, де він відіграв два десятки років, залишилася страшна сіра смуга

Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Дніпро-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Середа, 11 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 13 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 14 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 15 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Понеділок, 16 серпня
19:00
Середа, 18 серпня
19:30
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Субота, 21 серпня
17:00
19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти