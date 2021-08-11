Как будто в космос собрался: как в Париже проверяли здоровье Месси

Лионель Месси стал игроком Пари Сен-Жермен. Перед подписанием контракта аргентинский футболист прошел углубленное медицинское обследование. Парижане показали, как это было

Лионель Месси прошел медобследование в Париже / Фото: Getty Images

Медики тщательно проверили здоровье 34-летнего футболиста, чтобы позже не возникло никаких неприятностей.

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Все-таки ПСЖ будет платить Лионелю около 35 миллионов евро в год, поэтому руководство парижан хочет, чтобы футболист отрабатывал деньги на поле, а не просиживал на больничном.

Организм Месси подвергся серьезной проверке. Специалисты тщательно исследовали каждый сантиметр его тела, но не нашли слабых мест! Можно отправлять сразу в космос! Он же оттуда к нам прилетел.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

35 млн евро – в год

2,9 миллиона евро – в месяц

675 тысяч евро – в неделю

95 890 евро – в день

67 евро – в минуту

1,1 евро – в секунду

Месси и ПСЖ подписали двухлетний контракт. Во французском клубе Лионель будет выступать под 30-м номером.