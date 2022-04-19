Інтер – Мілан: де дивитись матч Кубка Італії

Список трансляцій другого півфінального матчу Кубка Італії в Інтернеті та на телебаченні

Міланське дербі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у міланському дербі стане відомим перший фіналіст Кубка Італії. У поєдинку у відповідь 1/2 фіналу зустрінуться Інтер та Мілан.

Перша зустріч цих команд завершилася без голів – 0:0.

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О котрій матч. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч Інтер – Мілан буде показано на телеканалі "Футбол 1".

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Гра також можна переглянути в додатку OLL.TV.

| EYES ON THE DERBY



The adrenaline is keeping you up tonight!

Ready to give your all tomorrow? #ForzaInter #InterMilan #Derby pic.twitter.com/pFDzuOTBQZ - Inter (@Inter_en) April 18, 2022

Хто фаворит. У букмекерських конторах розклад на користь господарів поля.

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Котирування на матч:

Перемога Інтера – 2.12

Нічия – 3.35

Перемога Мілана – 3.80

Вихід у фінал:

Інтер – 1.88

Мілан – 1.98

Що далі. Переможець зіграє з найкращою командою у протистоянні Ювентус – Фіорентина (20 квітня, перший матч – 1:0).

Сьогодні відбудеться ще один цікавий поєдинок: онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед вже йде на нашому сайті.