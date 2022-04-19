Інтер – Мілан: де дивитись матч Кубка Італії

Сьогодні у міланському дербі стане відомим перший фіналіст Кубка Італії. У поєдинку у відповідь 1/2 фіналу зустрінуться Інтер та Мілан.
Перша зустріч цих команд завершилася без голів – 0:0.
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О котрій матч. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Де дивитись. У прямому ефірі матч Інтер – Мілан буде показано на телеканалі "Футбол 1".
Гра також можна переглянути в додатку OLL.TV.
| EYES ON THE DERBY- Inter (@Inter_en) April 18, 2022
The adrenaline is keeping you up tonight!
Ready to give your all tomorrow? #ForzaInter #InterMilan #Derby pic.twitter.com/pFDzuOTBQZ
Хто фаворит. У букмекерських конторах розклад на користь господарів поля.
Котирування на матч:
- Перемога Інтера – 2.12
- Нічия – 3.35
- Перемога Мілана – 3.80
Вихід у фінал:
- Інтер – 1.88
- Мілан – 1.98
Що далі. Переможець зіграє з найкращою командою у протистоянні Ювентус – Фіорентина (20 квітня, перший матч – 1:0).
Сьогодні відбудеться ще один цікавий поєдинок: онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед вже йде на нашому сайті.