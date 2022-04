Інтер – Мілан: де дивитись матч Кубка Італії

Сьогодні у міланському дербі стане відомим перший фіналіст Кубка Італії. У поєдинку у відповідь 1/2 фіналу зустрінуться Інтер та Мілан.

Перша зустріч цих команд завершилася без голів – 0:0.

О котрій матч. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч Інтер – Мілан буде показано на телеканалі "Футбол 1".

Гра також можна переглянути в додатку OLL.TV.

| EYES ON THE DERBY



The adrenaline is keeping you up tonight!

Ready to give your all tomorrow? #ForzaInter #InterMilan #Derby pic.twitter.com/pFDzuOTBQZ