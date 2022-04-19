Интер – Милан: где смотреть матч Кубка Италии

Список трансляций второго полуфинального матча Кубка Италии в Интернете и на телевидении

Миланское дерби / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в миланском дерби станет известен первый финалист Кубка Италии. В ответном поединке 1/2 финала встретятся Интер и Милан.

Первая встреча этих команд завершилась без голов – 0:0.

Реклама

Во сколько матч. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. В прямом эфире матч Интер – Милан будет показан на телеканале "Футбол 1".

Реклама

Игру также можно посмотреть в приложении OLL.TV.

| EYES ON THE DERBY



The adrenaline is keeping you up tonight!

Ready to give your all tomorrow? #ForzaInter#InterMilan#Derbypic.twitter.com/pFDzuOTBQZ — Inter (@Inter_en) April 18, 2022

Кто фаворит. В букмекерских конторах расклады в пользу хозяев поля.

Реклама

Котировки на матч:

Победа Интера – 2.12

Ничья – 3.35

Победа Милана – 3.80

Выход в финал:

Интер – 1.88

Милан – 1.98

Что дальше. Победитель сыграет с лучшей командой в противостоянии Ювентус – Фиорентина (20 апреля, первый матч – 1:0).

Сегодня состоится еще один интересный поединок: онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед уже идет на нашем сайте.