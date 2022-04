Интер – Милан: где смотреть матч Кубка Италии

Сегодня в миланском дерби станет известен первый финалист Кубка Италии. В ответном поединке 1/2 финала встретятся Интер и Милан.

Первая встреча этих команд завершилась без голов – 0:0.

Во сколько матч. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. В прямом эфире матч Интер – Милан будет показан на телеканале "Футбол 1".

Игру также можно посмотреть в приложении OLL.TV.

| EYES ON THE DERBY



The adrenaline is keeping you up tonight!

Ready to give your all tomorrow? #ForzaInter#InterMilan#Derbypic.twitter.com/pFDzuOTBQZ