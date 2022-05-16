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Імпульс для України: лідер Динамо у захваті від Kalush Orchestra на Євробаченні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 травня, 22:24
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Ілля Забарний вважає, що український колектив заслужено переміг на головному пісенному конкурсі Європи
Ілля Забарний похвалив Kalush Orchestra за перемогу на Євробаченні
Ілля Забарний похвалив Kalush Orchestra за перемогу на Євробаченні

В суботу Україна стала переможницею Євробачення. Гурт Kalush Orchestra підкорив Європу з піснею "Stefania" та приніс нашій країні третю перемогу на конкурсі.

Після успіху Олега Псюка та його команду вітали усі українські знаменитості, наприклад Андрій Шевченко. Також свої враження про конкурс висловив і захисник збірної України Ілля Забарний.

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"Перемога на Євробаченні — це дуже добрий імпульс для всієї України. Зараз наша країна переживає важкі часи, і це дуже емоційний момент для кожного українця. Коли дивилися останній підрахунок голосів, ми з хлопцями дуже хвилювалися, аж серце завмирало. Але ми вірили в перемогу, це мало статися. Це заслужено".

Зазначимо, що сьогодні збірна України готується до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022. Завтра наша команда зіграє спаринг проти італійського Емполі, а вже в середу боротиметься з хорватською Рієкою.

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Стиковий матч на Мундіаль проти Шотландії призначено на 1 червня. Якщо команда Петракова обіграє "тартанову армію", то 5 червня боротиметься з Уельсом за право поїхати до Катару на ЧС-2022.

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