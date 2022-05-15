Попереду нові перемоги! Шевченко привітав Україну з тріумфом на Євробаченні

Легенда світового футболу Андрій Шевченко відреагував на перемогу українського колективу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Андрій Шевченко привітав Україну з перемогою у Євробаченні / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Неймовірний виступ гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі Євробачення не пройшов повз увагу колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка.

Уславлений футболіст привітав колектив гурту з фантастичним успіхом у престижному конкурсі та побажав Україні нових великих перемог.

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"Я неймовірно пишаюся своєю прекрасною, безмежно сильною Україною!" Дякую Kalush Orchestra за Перемогу, ви донесли важливе послання всьому світу, що Україна – країна мужніх та вільних людей! Ще багато Великих Перемог попереду! Слава Україні!" – написав Шевченко у Instagram.

Одразу після виступу лідер колективу Олег Псюк зі сцени звернувся до всього світу допомогти у порятунку українських військових, які опинилися в обложеному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

До заклику переможця Євробачення-2022 приєднався гравець Аталанти та збірної України Руслан Малиновський, який опублікував пост у соціальній мережі.

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Руслан Малиновський підтримав захисників Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що згідно з правилами конкурсу країна, яка перемогла, прийматиме пісенний конкурс "Євробачення-2023" на своїй території. Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина вважає, що наступний конкурс має пройти в українському Криму.

Катерина Усик мріє побачити "Євробачення-2023" в українському Криму / Фото: Колаж: Сьогодні