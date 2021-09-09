Майте повагу! Роберту Левандовскі не сподобалася поведінка польських фанів

Вболівальники освистали англійських футболістів, які стали на одне коліно. Капітан збірної Польщі показав на футболці нашивку Respect

Левандовскі заспокоював польских фанів

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі заступився за гравців збірної Англії перед відбірковим матчем ЧС-2022.

Польські вболівальники освистали англійських футболістів під час схиляння коліна. Вже довгий час таким чином англійці підтримують рух Black Lives Matter.

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Як тільки гравці збірної Англії схилили коліно, фанати почали їх освистували. Що стояв у центрі поля капітан Польщі Роберт Левандовскі в цей момент закликав до поваги суперника, показавши на нашивку Respect.

| Europe



| Alors que les supporters polonais sifflaient les Anglais qui posaient un genou au sol, Lewandowski a montré le mot "RESPECT" de son maillot, BRAVO!



| @toribiotome pic.twitter.com/zuObkUDjNp - Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 8, 2021

Що стосується результату матчу, то він завершився внічию (1:1). Після шести матчів у Англії – 16 очок і перше місце, Польща – третя (11), між ними – Албанія (12).