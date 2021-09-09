Имейте уважение! Роберту Левандовски не понравилось поведение польских фанов

Болельщики освистали английских футболистов, которые стали на одно колено. Капитан сборной Польши показал на футболке нашивку Respect

Левандовски успокаивал польских фанов

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски заступился за игроков сборной Англии перед отборочным матчем ЧМ-2022.

Польские болельщики освистали английских футболистов во время преклонения колена. Уже долгое время таким образом англичане поддерживают движение Black Lives Matter.

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Как только игроки сборной Англии преклонили колено, фанаты принялись их освистывать. Стоявший в центре поля капитан Польши Роберт Левандовски в этот момент призвал к уважению соперника, показав на нашивку Respect.

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| Alors que les supporters polonais sifflaient les Anglais qui posaient un genou au sol, Lewandowski a montré le mot " RESPECT " de son maillot, BRAVO !



| @toribiotomepic.twitter.com/zuObkUDjNp — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 8, 2021

Что касается результата матча, то он завершился вничью (1:1). После шести матчей у Англии – 16 очков и первое место, Польша – третья (11), между ними – Албания (12).