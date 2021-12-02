Гравець Барселони намагався збити фанатів: чим вони його роздратували

Захисник Барселони Самуель Умтіті посварився з фанатами власної команди, які намагалися взяти автограф у футболіста. Конфлікт стався прямо на вулиці

Фанати розізлили Самуеля Умтіті / Фото: Колаж: Сьогодні

Уболівальники зупинили автомобіль Умтіті і почали стрибати навколо нього. Один із них навіть застрибнув на капот, чим розлютив футболіста.

Той від злості ледь не наїхав на вболівальників, а за кілька метрів зупинився і вийшов на розбірки.

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"Ти платив за цю машину? Ти знаєш, що така повага?", – вигукнув він у бік фанатів.

Умтіті так розлютився на вболівальника, що відмовився спілкуватися з іншими шанувальниками.

У Мережі пишуть, що горе-фанатом виявився відомий блогер. Він уже не вперше творить різні дурниці на відео.

Раніше ми писали, що будинок зірки Барселони пограбували під час матчу. Поки Барселона обігрувала Еспаньйол у першому матчі під керівництвом Хаві, домушники господарювали в особняку нападника каталонців Ансу Фаті.