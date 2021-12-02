Игрок Барселоны пытался сбить фанатов: чем они его разозлили

Болельщики остановили автомобиль Умтити и принялись прыгать вокруг него. Один из них даже запрыгнул на капот, чем разозлил футболиста.
Тот от злости едва не наехал на болельщиков, а через несколько метров остановился и вышел "на разборки".
"Ты платил за эту машину? Ты знаешь, что такое уважение?", – выкрикнул он в сторону фанатов.
Умтити так разозлился на болельщика, что отказался общаться с другими поклонниками.
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