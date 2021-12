Гравець Арсеналу відбився від грабіжників із битою. З'явилося відео бійки у гаражі

У соцмережах з'явилося відео нападу на гравця лондонського Арсеналу Габріела.

Грабіжники стежили за футболістом, і, коли він заїхав у гараж, забігли відразу за ним.

Бандити в масках вимагали у бразильця ключі від машини, мобільний телефон та годинник. Один із грабіжників кинувся на захисника з битою, але Габріел зумів дати йому відсіч і вдарив по обличчю, змусивши зловмисника та його спільника втекти.

