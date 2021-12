Игрок Арсенала отбился от грабителей с битой. Появилось видео драки в гараже

В соцсетях появилось видео нападения на игрока лондонского Арсенала Габриэла.

Грабители следили за футболистом, и когда он заехал в гараж, забежали сразу за ним.

Бандиты в масках требовали у бразильца ключи от машины, мобильный телефон и часы. Один из грабителей бросился на защитника с битой, но Габриэл сумел дать ему отпор и ударил по лицу, вынудив злоумышленника и его сообщника бежать.

O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.



