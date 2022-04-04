Готовий різати росіян у всьому світі! Ексворотар збірної України закликав до помсти

Знаменитий голкіпер не стримав емоцій після знімків з Бучі і заявив, що має намір особисто знищувати біомасу з Росії

У Бучі людей ховали прямісінько у дворах / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Колишній воротар донецького Шахтаря та Маріуполя Рустам Худжамов у шоці від звірств російської армії.

Худжамов і раніше заявляв, що Україні не варто дружити з Росією. А тепер взагалі готовий знищувати рашистів.

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"Геноцид українців... Це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми. Особисто я за те, щоб у нас у країні після війни було створено організацію на прикладі Моссада. Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включаючи їх виродків та радіючих награбованому жінок. Різати без жалю, як худобу, на очах їхніх дітей. Якщо таку службу буде створено, я хочу бути в ній", – підписав знімок з Бучі Худжамов в Instagram.

Що таке Моссад?

Це національна розвідувальна служба Ізраїлю. Зокрема, шукала нацистських військових злочинців.

У 1960 році в Аргентині було знайдено і таємно вивезено до Ізраїлю Адольфа Ейхмана, який відповідав під час Другої світової війни за "остаточне вирішення єврейського питання" і був безпосередньо відповідальний за знищення мільйонів євреїв.

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Після теракту на мюнхенській Олімпіаді у вересні 1972 року Моссад отримав завдання прем'єр-міністра Голди Меїр знайти та знищити всіх учасників цієї акції.

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Хто такий Худжамов?

Рустам народився на Київщині, де й почав займатися футболом. Був на контракті у Динамо, але за основну команду так і не зіграв. Виступав за Закарпаття, ФК Харків, Шахтар, Металург Д, Зорю, Металіст, закінчував кар'єру у Маріуполі.

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11 лютого 2009 року зіграв за збірну України у товариському матчі проти Сербії.

У складі Шахтаря ставав чемпіоном України у 2010 та 2011 роках, виграв Кубок УЄФА 2009 року.