Готовий говорити на камеру тільки українською: Яремчук відмовив у відеоінтерв'ю російському виданню

Гравець збірної України не захотів давати коментар після матчу російською мовою, заявивши, що готовий говорити на камеру тільки українською

Роман Яремчук допоміг Бенфіці перемогти Спратак / Фото: Twitter

Новачок португальської Бенфіки Роман Яремчук, відразу після матчу 3-го раунду кваліфікації ЛЧ проти Спартака (2:0), відмовився дати відеоінтерв'ю виданню Спорт-Експрес російською мовою. Про це повідомив російський спортивний журналіст Максим Алланазаров.

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Журналіст розповів, що український форвард готовий був говорити на камеру тільки за умови, якщо розмова буде українською мовою, якою він не володіє.

"Вчора після гри вдалося проникнути до автобусу Бенфіки і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи зглянулись на мене і не стали мені заважати. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", – написав російський журналіст.

Роман Яремчук забив перший гол за Бенфіку / Фото: Reuters

Нагадаємо, що форвард збірної України вдало дебютував у складі своєї нової команди в матчі проти Спартака. Яремчук вийшов на поле на 64-й хвилині, а на 92-й став автором голу – українець пробив мало не паралельно воротам, але м'яч влучив у захисника і влетів у сітку!

Роман Яремчук і Руй Кошта / Фото: Facebook

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З такої нагоди офіційний англомовний аккаунт Бенфіки в Twitter перейменували на честь українського форварда.

Раніше Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де українець забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста, київське Динамо.