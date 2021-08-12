11 августа 22:00 О матче
Челси 1
Вильярреал 1
11 августа 90+3’ Видео
Динамо 2
Минай 0
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
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Львов --
Ингулец --
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Готов говорить на камеру только на украинском: Яремчук отказал в видеоинтервью российскому изданию

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 августа, 08:44
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Игрок сборной Украины не захотел давать комментарий после матча на русском языке, заявив, что готов говорить на камеру только на украинском
Роман Яремчук помог Бенфике обыграть Спартак
Роман Яремчук помог Бенфике обыграть Спартак / Фото: Twitter

Новичок португальской Бенфики Роман Яремчук, сразу после матча 3-го раунда квалификации ЛЧ против Спартака (2:0), отказался дать видеоинтервью изданию Спорт-Экспресс на русском языке. Об этом сообщил российский спортивный журналист Максим Алланазаров.

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Журналист рассказал, что украинский форвард готов был говорить на камеру только при условии, если разговор будет на украинском языке, которым он не владеет.

"Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу Бенфики и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – написал российский журналист.

Роман Яремчук забил первый гол за Бенфику
Роман Яремчук забил первый гол за Бенфику / Фото: Reuters

Напомним, что форвард сборной Украины удачно дебютировал в составе своей новой команды в матче против Спартака. Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, а на 92-й стал автором гола – украинец пробил чуть ли не параллельно воротам, но мяч угодил в защитника и влетел в сетку!

Роман Яремчук и Руй Кошта
Роман Яремчук и Руй Кошта / Фото: Facebook

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По такому случаю официальный англоязычный аккаунт Бенфики в Twitter переименовали в честь украинского форварда.

Ранее Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где украинец забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста, киевское Динамо.

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1
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1969
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420
3
Александр Усик Александр Усик
1084
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619
7
Иван Редкач Иван Редкач
579
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425
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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
2:0
Видео О матче
Пятница, 13 августа
19:30
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Суббота, 14 августа
17:00
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19:30
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19:30
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Воскресенье, 15 августа
17:00
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Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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часов
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Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
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6
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