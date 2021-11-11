Горить стадіон в Одесі, де сьогодні грає збірна України (відео)

Одеська арена Чорноморець, де сьогодні відбудеться товариський матч Україна – Болгарія, у диму за кілька годин до початку поєдинку

Стадіон в Одесі в диму / Фото: Reuters

О 19:30 в Одесі розпочнеться товариський матч національної збірної. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

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І треба ж – у день гри на одеському стадіоні Чорноморець спалахнула пожежа. Арена в диму.

Про це повідомляє XODESSA.

Жодних повідомлень щодо ризиків проведення матчу Україна – Болгарія внаслідок пожежі від офіційних осіб поки не надходило. Відзначимо, що на трибунах очікується 10-11 тисяч глядачів.

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Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

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