Геноцид українського народу! Шевченко скаженіє від вбивств у Краматорську (фото)

Ікона українського футболу не може стримати емоцій від кривавих дій росіян на території України

Андрій Шевченко відреагував на вбивство українців у Краматорську

Сьогодні, 8 квітня, армія РФ знову показала свою криваву сутність. Російські нелюди обстріляли вокзал у Краматорську "Точкою-У".

У цей час там знаходилися тисячі мирних людей, які чекали на евакуацію з міста. Від ударів окупантів загинуло 50 людей, серед яких п'ятеро дітей.

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Цивілізований світ різко відреагував на звірства фашистської Росії у Краматорську. Не залишився осторонь і легендарний екс-футболіст Андрій Шевченко, який висловив свою позицію в Instagram.

"Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу. Російські війська руйнують наші міста, відбирають життя невинних українців.

Сьогодні ракети вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, де українці мирно чекали на евакуацію в безпечні райони. Чи можуть вони називати себе "людьми"? Світ має діяти зараз і зупинити цю жахливу війну, яка триває вже 6 тижнів поспіль... Зупинити війну зараз!

Андрій Миколайович активно допомагає Україні у гуманітарному плані, а також простягає руку допомоги біженцям. Шевченко навіть приймає співвітчизників у своєму будинку у Лондоні.