Футболу в Українi бути! У Львові організували дружній турнір ЗСУ Cup

100 тисяч гривень на потреби української армії. Усі виручені кошти направлено до ЗСУ

Футбольний благодійний міні-турнір у Львові / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбол для допомоги українській армії у Львові. Професійні гравці, аматори та любителі зіграли міні-футбольний турнір, а всі виручені кошти були передані Збройним силам України, а це 100 тисяч гривень .

/ Фото: Телеканал "Футбол"

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/ Фото: Телеканал "Футбол"

Переможцями турніру, в якому взяли участь понад 30 команд, стала команда Георгія Судаков та Романа Вантуха .

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Приз чемпіонам вручив екс-тренер збірної України Мирон Маркевич, який подякував усім учасникам та організаторам.

" Хотів би подякувати організаторам. Зробили гарний турнір. Звісно, зараз не до футболу. Але ж це розрядка. Пограли футболісти із УПЛ, збірники України. Для них це цікаво. Найголовніше – зібрані гроші для наших воїнів. "

Вся футбольна Європа також допомагає Україні. Європейська асоціація футбольних клубів передає 1 млн. євро.