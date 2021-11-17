Футболіста засудили до ув'язнення за інсценування власної смерті

Колишній німецький футболіст Шальке Гіаннік Камба отримав тюремний строк за спробу обдурити страхову компанію. Співучасником виступала його дружина

Хіаннік Камба інсценував власну смерть

Камба та його дружина були засуджені до трьох років та 10 місяців тюремного ув'язнення після того, як були визнані винними у шахрайстві зі страховкою.

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Футболіст інсценував свою смерть у 2016 році в автокатастрофі у рідному Конго. Після його передбачуваної смерті дружина Камби привласнила понад мільйон євро від страхової компанії.

Однак у 2019 році Камба був виявлений живим і здоровим у Рурі, Німеччина, де він працював техніком-хіміком в енергетичній компанії.

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Прокурор вважає, що парочка разом розробила план і мала намір заробити на афері 4 мільйони євро. Але з того часу вони розійшлися.

Адвокат футболіста стверджує, що його клієнт ніколи не бачив жодних виплачених грошей. Також він розповів, що у 2018 році гравець нібито з'явився до посольства Німеччини в Кіншасі, щоб розвіяти чутки про свою смерть.

Тоді він розповідав, що у 2016 році його висадили з машини, забравши всі гроші та документи. Повернутися до Німеччини він зміг через два роки, пише dailymail.co.uk.