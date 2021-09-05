Футболіст Ювентуса помер у 17 років. Йому присвячував голи Погба

Брайан Додьєн три роки боровся з раком, після чого зумів повернутися до тренувань і виступав за юнацькі та молодіжні команди туринського клубу

Погба підтримував Додьєна

Футболіст молодіжної команди італійського Ювентуса Брайан Додьєн помер у віці 17 років.

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У Брайана виявили рак, коли йому було 12 років. Колишній футболіст Ювентуса Поль Погба тоді присвятив гол юному спортсмену, надівши футболку з написом "Брайан, я з тобою".

Через три роки Додьєн зміг повернутися в футбол, він виступав за Ювентус U15. Після перемоги над хворобою Погба подарував Брайану свою футболку.

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У червні в Італії помер колишній футболіст Парми Джузеппе Перріно. Він помер під час матчу, який відбувся в пам'ять про його брата, який загинув три роки тому. Футболіст знепритомнів під час гри. Лікарям не вдалося його врятувати.