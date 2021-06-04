Трагедія в Італії: футболіст помер під час матчу на пам'ять про його брата

Колишній півзахисник Парми Джузеппе Перріно помер під час матчу, який був організований на честь його померлого брата

Джузеппе Перріно грав за молодіжний склад Парми

Жахлива трагедія сталася в Італії. У віці 29 років помер колишній півзахисник Парми Джузеппе Перріно. Раніше ми писали, що 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.

Драматизму ситуації додає той факт, що Перріно помер під час матчу на пам'ять про його брата Рокко, який помер в 24-річному віці три роки тому через серцевий напад, повідомляє The Sun.

Як і у Рокко, у Джузеппе стався інфаркт. Футболіст знепритомнів на полі, і лікарям не вдалося його врятувати.

Ми також повідомляли, що зірка футболу в 33 роки перестав дихати в будинку батьків. Останнім часом Хеєс перебував під постійним доглядом, оскільки страждав на хронічне захворювання печінки.

А в Україні помер багаторічний адміністратор Динамо і друг Лобановського.