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Футболіст Шахтаря став батьком: фото малюка та мами одразу після пологів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 грудня, 11:21
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У 21-річного центрального захисника "гірників" бразильця Вітао народився син
Вітао став батьком
Вітао став батьком / Фото: Колаж: Сьогодні

Вітао на сьомому небі від щастя. Кохана футболіста Шахтаря Каміла Соуза подарувала йому сина.

Хлопчика назвали Мігелем. Про це Вітао повідомив у себе в Instagram, опублікувавши фото з пологового будинку одразу після пологів.

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Дуже емоційні кадри!

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"Усе сталося не так, як планувалося. Мігель захотів прийти в цей світ раніше строку, ха-ха-ха, – розповів захисник Шахтаря, додавши. – Я не можу словами описати те щастя, яке я відчуваю. Слава Богу, що дозволив втілитись моїй мрії".

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Зазначимо, що обраниця Вітао, Каміла Соуза, у соцмережах сферою своєї діяльності називає аудит. Тепер вона може додати туди нове слово – материнство.

Раніше батьком вдруге став найкращий футболіст Динамо. Син народився у Віталія Буяльського.

Буяльських уже четверо
Буяльських уже четверо / Фото: Instagram

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