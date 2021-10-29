Найкращий футболіст Динамо став батьком вдруге: фото з пологового будинку

Аліна Буяльська народила хлопчика у п'ятницю, 29 жовтня, о 9:18 ранку у приватному столичному пологовому будинку. Вага малюка склала 3 940 грамів, зріст – 56 см.
"Ласкаво просимо до нашої родини, синочку. Не вірю, що тепер нас четверо", – написала Аліна Буяльська в Instagram.
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Нагадаємо, у Віталія та Аліни Буяльських уже є донька Злата, якій у листопаді виповниться чотири роки.
Додамо, що під час вагітності Аліна Буяльська перехворіла на COVID.
"П'ять днів думала, що застуда. Потім лікар сказав зробити тест, який і показав коронавірус. Починалося все з кашлю. Потім з'явився набряк носа і страшенно боліла голова. Потім зникли смаки та запахи. Але смак повернувся за два дні", – розповідала дружина півзахисника Динамо.
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