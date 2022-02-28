"ФІФА – такий же злочинець, як і Росія". Левченко незадоволений санкціями проти агресора

У відповідь на віроломний напад Росії проти незалежної України, ФІФА не ризикнула відлучити країну-агресора від міжнародних змагань. Таке боягузливе рішення футбольних чиновників обурило Євгена Левченка.
Абсолютно неприйнятне рішення ФІФА дозволити грати збірній Росії на міжнародній арені.
В даному випадку – ФІФА є таким самим злочинцем, як і країна-агресор .
І не треба мені говорити про спорт поза політикою", – написав Левченко на своїй сторінці у Twitter .
@FIFAcom . – , .- Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 27, 2022
Зазначимо, що у 2019 році Путін нагородив президента ФІФА Джанні Інфантіно орденом Дружби. Тепер ми знаємо ціну цієї дружби.
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Нагадаємо, раніше Польща, Чехія та Швеція заявили, що ні за яких умов не гратимуть з агресором у плей-оф за вихід на ЧС-2022 – 24 та 29 березня.