"ФІФА – такий же злочинець, як і Росія". Левченко незадоволений санкціями проти агресора

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко відреагував на рішення Міжнародної федерації футболу щодо путінської Росії

На думку ФІФА, злочинів Росії недостатньо, щоб відлучити варварів від змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

У відповідь на віроломний напад Росії проти незалежної України, ФІФА не ризикнула відлучити країну-агресора від міжнародних змагань. Таке боягузливе рішення футбольних чиновників обурило Євгена Левченка.

Абсолютно неприйнятне рішення ФІФА дозволити грати збірній Росії на міжнародній арені. В даному випадку – ФІФА є таким самим злочинцем, як і країна-агресор . І не треба мені говорити про спорт поза політикою", – написав Левченко на своїй сторінці у Twitter .

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Зазначимо, що у 2019 році Путін нагородив президента ФІФА Джанні Інфантіно орденом Дружби. Тепер ми знаємо ціну цієї дружби.

Нагадаємо, раніше Польща, Чехія та Швеція заявили, що ні за яких умов не гратимуть з агресором у плей-оф за вихід на ЧС-2022 – 24 та 29 березня.