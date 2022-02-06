Фанати Вест Гема вимагають вигнати Ярмоленка із команди: що накоїв українець

Уболівальників розлютила поведінка українця після рятівного голу команди у матчі проти Кіддермінстера на останніх секундах зустрічі.
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Вест Гем пропустив на 19-й хвилині, а відігратися зумів лише на 91-й хвилині. Деклан Райс увірвався до штрафного майданчика і з гострого кута пробив у дальній кут, хоча у штрафному майданчику троє його партнерів, у тому числі і Ярмоленко чекали на передачу.
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Після гола Райс та інші гравці Вест Гема побігли святкувати до вболівальників, а Ярмоленко розвернувся та пішов у інший бік.
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Фанатів обурило небажання українця святкувати забитий м'яч. Їх не переконав навіть той факт, що другий та переможний гол "молотобійці" забили завдяки старанням Андрія.
У коментарях на тематичних ресурсах уболівальники Вест Гема закликають керівництво клубу розірвати контракт із Ярмоленком прямо зараз. Хоча його угода з клубом діє до літа 2002-го і навряд чи її буде продовжено.
Втім, Ярмоленко і так майже не грає за Вес Гем. Цього сезону він провів 21 матч. Начебто й чимало, але насправді у Прем'єр-лізі українець сумарно відіграв 85 хвилин! Це менше одного повного матчу.
Щодо результативних дій, то Ярмоленко записав на свій рахунок один гол та один асист. Це трапилося у матчі Ліги Європи проти Рапіда.