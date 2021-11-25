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Нарешті прорвало! Ярмоленко приніс перемогу Вест Хему у єврокубку

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 листопада, 22:05
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Лідер збірної України вийшов у стартовому складі "молотобійців" і взяв участь у двох забитих голах своєї команди
Андрій Ярмоленко став героєм матчу Ліги Європи
Андрій Ярмоленко став героєм матчу Ліги Європи / Фото: Reuters

У матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи Вест Хем на виїзді грав проти Рапіда.

Читайте також: Ліга чемпіонів: хто вийшов у плей-офф, а хто не має шансів на весну

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Український вінгер відкрив рахунок у матчі наприкінці першого тайму. Влашич зробив подачу з лівого флангу до воротарського майданчика суперника, де Ярмоленко влучним ударом головою відправив м'яч у сітку.

Гол Андрія Ярмоленка

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Другий гол "молотобійців" також відбувся за активної участі українця. Вже компенсований час Марк Нобл реалізував пенальті, який заробив Ярмоленко.

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь Вест Хема.

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Ліга Європи

5-й тур, 25 листопада

Рапід (Австрія) – Вест Хем (Англія) – 0:2

Голи: Ярмоленка, 40, Нобл, 45+2 (пен).

Після п'яти турів Вест Хем лідирує у групі Н, набравши 13 балів. Команда Андрія Ярмоленка забезпечила собі вихід до плей-оф з першого місця.

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6
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23
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8
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9
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10
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11
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13:20
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12
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13
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11
14
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10
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