Нарешті прорвало! Ярмоленко приніс перемогу Вест Хему у єврокубку

Лідер збірної України вийшов у стартовому складі "молотобійців" і взяв участь у двох забитих голах своєї команди

Андрій Ярмоленко став героєм матчу Ліги Європи / Фото: Reuters

У матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи Вест Хем на виїзді грав проти Рапіда.

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Український вінгер відкрив рахунок у матчі наприкінці першого тайму. Влашич зробив подачу з лівого флангу до воротарського майданчика суперника, де Ярмоленко влучним ударом головою відправив м'яч у сітку.

Гол Андрія Ярмоленка

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Другий гол "молотобійців" також відбувся за активної участі українця. Вже компенсований час Марк Нобл реалізував пенальті, який заробив Ярмоленко.

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь Вест Хема.

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Ліга Європи

5-й тур, 25 листопада

Рапід (Австрія) – Вест Хем (Англія) – 0:2

Голи: Ярмоленка, 40, Нобл, 45+2 (пен).

Після п'яти турів Вест Хем лідирує у групі Н, набравши 13 балів. Команда Андрія Ярмоленка забезпечила собі вихід до плей-оф з першого місця.