24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 1
Мілан 0
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Лiга чемпiонiв 2021/2022

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Ліга чемпіонів: хто вийшов у плей-офф, а хто не має шансів на весну

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
25 листопада, 00:20
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Завершились матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. За тур до фінішу раунду визначилися вже 11 учасників плей-офф, ще чотири команди вже ні на що не претендують
Динамо і Шахтар вилетіли з єврокубків
Динамо і Шахтар вилетіли з єврокубків / Фото: REUTERS

На жаль, далі Ліга чемпіонів та Ліга Європи пройдуть без України. Динамо та Шахтар свої поєдинки звітного туру програли та втратили шанси піднятися навіть на третє місце. Результати всіх матчів 24 листопада є на нашому сайті.

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Перед останнім туром найцікавіша ситуація склалася у групі G – там на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів претендують усі чотири команди!

Матчі останнього туру групового етапу відбудуться 7/8 грудня. Нагадаємо, що за рівності очок місця у таблиці будуть визначені за очними зустрічами.

Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

  • Манчестер сіті
  • Парі Сен-Жермен
  • Ліверпуль
  • Аякс
  • Спортинг
  • Реал
  • Інтер
  • Баварія
  • Манчестер Юнайтед
  • Челсі
  • Ювентус

Хто не претендує на вихід із групи

  • Бешикташ
  • Шахтар
  • Динамо
  • Мальме

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
5
4
0
1
17
8
9
12
Забиті 17
Пропущені 8
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
5
2
2
1
9
7
2
8
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: П Н В В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
5
1
1
3
13
13
0
4
Забиті 13
Пропущені 13
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П П
4
Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забиті 5
Пропущені 16
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В Н
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
5
5
0
0
15
5
10
15
Забиті 15
Пропущені 5
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Атлетіко Атлетіко Атл
5
2
1
2
5
6
-1
7
Забиті 5
Пропущені 6
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П П В Н
3
Порту Порту Пор
5
1
2
2
3
8
-5
5
Забиті 3
Пропущені 8
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П Н
4
Мілан Мілан Міл
5
0
1
4
4
8
-4
1
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н П П П
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
5
5
0
0
16
3
13
15
Забиті 16
Пропущені 3
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Спортинг Спортинг Спо
5
3
0
2
12
8
4
9
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В В П П
3
Боруссія Д Боруссія Д Бор
5
2
0
3
5
11
-6
6
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В В
4
Бешикташ Бешикташ Беш
5
0
0
5
3
14
-11
0
Забиті 3
Пропущені 14
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забиті 12
Пропущені 3
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
Інтер Інтер Інт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П Н П
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
5
3
1
1
10
7
3
10
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В В П
2
Вільярреал Вільярреал Віл
5
2
1
2
9
7
2
7
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
5
1
3
1
10
10
0
6
Забиті 10
Пропущені 10
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П П В
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Лілль Лілль Ліл
5
2
2
1
4
3
1
8
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В Н П Н
2
Зальцбург Зальцбург Зал
5
2
1
2
7
6
1
7
Забиті 7
Пропущені 6
Різниця 1
Результати останніх матчів: П П В В Н
3
Севілья Севілья Сев
5
1
3
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
4
Вольфсбург Вольфсбург Вол
5
1
2
2
4
7
-3
5
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В П Н Н
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Челсі Челсі Чел
5
4
0
1
10
1
9
12
Забиті 10
Пропущені 1
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
Ювентус Ювентус Юве
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В В В
3
Зеніт Зеніт Зен
5
1
1
3
7
7
0
4
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н П П В П
4
Мальме Мальме Мал
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забиті 1
Пропущені 13
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н П П П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Середа, 24 листопада
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