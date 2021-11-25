Ліга чемпіонів: хто вийшов у плей-офф, а хто не має шансів на весну

Динамо і Шахтар вилетіли з єврокубків / Фото: REUTERS
На жаль, далі Ліга чемпіонів та Ліга Європи пройдуть без України. Динамо та Шахтар свої поєдинки звітного туру програли та втратили шанси піднятися навіть на третє місце. Результати всіх матчів 24 листопада є на нашому сайті.
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Матчі останнього туру групового етапу відбудуться 7/8 грудня. Нагадаємо, що за рівності очок місця у таблиці будуть визначені за очними зустрічами.
Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів
- Манчестер сіті
- Парі Сен-Жермен
- Ліверпуль
- Аякс
- Спортинг
- Реал
- Інтер
- Баварія
- Манчестер Юнайтед
- Челсі
- Ювентус
Хто не претендує на вихід із групи
- Бешикташ
- Шахтар
- Динамо
- Мальме
Груповий етап
Група A
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
4
0
1
17
8
9
12
Забиті 17
Пропущені 8
Різниця 9Результати останніх матчів: В В В П В
2
5
2
2
1
9
7
2
8
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2Результати останніх матчів: П Н В В Н
3
5
1
1
3
13
13
0
4
Забиті 13
Пропущені 13
Різниця 0Результати останніх матчів: В Н П П П
4
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забиті 5
Пропущені 16
Різниця -11Результати останніх матчів: П П П В Н
Група B
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
5
0
0
15
5
10
15
Забиті 15
Пропущені 5
Різниця 10Результати останніх матчів: В В В В В
2
5
2
1
2
5
6
-1
7
Забиті 5
Пропущені 6
Різниця -1Результати останніх матчів: В П П В Н
3
5
1
2
2
3
8
-5
5
Забиті 3
Пропущені 8
Різниця -5Результати останніх матчів: П Н В П Н
4
5
0
1
4
4
8
-4
1
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4Результати останніх матчів: П Н П П П
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
5
0
0
16
3
13
15
Забиті 16
Пропущені 3
Різниця 13Результати останніх матчів: В В В В В
2
5
3
0
2
12
8
4
9
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4Результати останніх матчів: В В В П П
3
5
2
0
3
5
11
-6
6
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6Результати останніх матчів: П П П В В
4
5
0
0
5
3
14
-11
0
Забиті 3
Пропущені 14
Різниця -11Результати останніх матчів: П П П П П
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
4
0
1
12
3
9
12
Забиті 12
Пропущені 3
Різниця 9Результати останніх матчів: В В В П В
2
5
3
1
1
8
3
5
10
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5Результати останніх матчів: В В В Н П
3
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4Результати останніх матчів: П П П В В
4
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10Результати останніх матчів: П П П Н П
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16Результати останніх матчів: В В В В В
2
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4Результати останніх матчів: Н В В П П
3
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8Результати останніх матчів: П П П П Н
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
3
1
1
10
7
3
10
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3Результати останніх матчів: В Н В В П
2
5
2
1
2
9
7
2
7
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2Результати останніх матчів: П В В П Н
3
5
1
3
1
10
10
0
6
Забиті 10
Пропущені 10
Різниця 0Результати останніх матчів: Н Н П В Н
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5Результати останніх матчів: Н П П П В
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
2
2
1
4
3
1
8
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1Результати останніх матчів: В В Н П Н
2
5
2
1
2
7
6
1
7
Забиті 7
Пропущені 6
Різниця 1Результати останніх матчів: П П В В Н
3
5
1
3
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1Результати останніх матчів: В П Н Н Н
4
5
1
2
2
4
7
-3
5
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3Результати останніх матчів: П В П Н Н
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
4
0
1
10
1
9
12
Забиті 10
Пропущені 1
Різниця 9Результати останніх матчів: В В В П В
2
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3Результати останніх матчів: П В В В В
3
5
1
1
3
7
7
0
4
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0Результати останніх матчів: Н П П В П
4
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забиті 1
Пропущені 13
Різниця -12Результати останніх матчів: Н П П П П