Ліга чемпіонів: хто вийшов у плей-офф, а хто не має шансів на весну

Завершились матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. За тур до фінішу раунду визначилися вже 11 учасників плей-офф, ще чотири команди вже ні на що не претендують

Динамо і Шахтар вилетіли з єврокубків / Фото: REUTERS

На жаль, далі Ліга чемпіонів та Ліга Європи пройдуть без України. Динамо та Шахтар свої поєдинки звітного туру програли та втратили шанси піднятися навіть на третє місце. Результати всіх матчів 24 листопада є на нашому сайті.

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Перед останнім туром найцікавіша ситуація склалася у групі G – там на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів претендують усі чотири команди!

Матчі останнього туру групового етапу відбудуться 7/8 грудня. Нагадаємо, що за рівності очок місця у таблиці будуть визначені за очними зустрічами.

Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Манчестер сіті

Парі Сен-Жермен

Ліверпуль

Аякс

Спортинг

Реал

Інтер

Баварія

Манчестер Юнайтед

Челсі

Ювентус

Хто не претендує на вихід із групи