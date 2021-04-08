Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовки до Євро-2020

Захід був організований Українською асоціацією футболу та офіційним партнером національної збірної України Parimatch. Цього разу відомі футбольні експерти, функціонери та гравці обговорили старт збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовку команди до фінальної частини Євро-2020.

Гостями Expert club Parimatch стали перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем’яненко, колишній півзахисник збірної України, а нині футбольний експерт Євген Левченко та футболісти національної команди Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов та Анатолій Трубін. Анатолій у матчі з Казахстаном вперше зіграв за збірну і тим самим встановив новий рекорд. Він став наймолодшим голкіпером-дебютантом в історії синьо-жовтих, за що отримав спеціальний приз від компанії Parimatch.

"Це дуже приємна для мене подія, адже здійснилась моя мрія. Мета кожного футболіста — виступати за свою збірну. Для голкіпера здійснити цю мрію дещо складніше, ніж для польового гравця, адже тебе рідко випускають на заміну. Потрібно виступати в основному складі. Для мене це величезний крок, який робить мене сильнішим. Я розумію, що моя праця дарма не проходить", – поділився враженнями Анатолій Трубін.

Саме результати попередніх трьох матчів стали найголовнішою темою Expert club Parimatch. Гості заходу відмітили, що ситуація у групі доволі складна, але у нас залишаються непогані шанси на вихід у фінальну частину мундіалю.

Анатолій Дем’яненко: "У відборі до ЧС-2022 нам доведеться надолужувати згаяне. На мою думку, долю другого місця вирішуватимуть між собою три команди — Україна, Боснія і Герцеговина та Фінляндія. Можна поборотися і за перше місце, таке завдання відкидати не треба, але виконати його буде важко. Треба переосмислити ці три зустрічі і рухатися вперед".

Сергій Кривцов: "Нам просто немає куди відступати. Ми потрапили у справжню турнірну яму через ці результати. Тому в нас один шлях — лише вперед".

Олександр Зінченко: "Збірна Франції — справжні вбивці на футбольному полі, які дуже голодні на перемоги та голи. Якщо взяти того ж Кіліана Мбаппе, то коли він виходить на поле, хоче знищити супротивника, забити якнайбільше м’ячів, побити всі рекорди. І така в них вся команда. Ніякої недооцінки нас з їхнього боку не було".

Едуард Соболь: "По ходу поєдинку з Фінляндією ми повністю контролювали гру. Забили м'яч і, але в останньому ігровому відрізку нам не вистачило чи то концентрації, чи то дисципліни".

Разом з тим експерти заявили, що тепер найголовніше завдання для збірної України – успішно виступити на чемпіонаті Європи. Турнір стартує вже через два місяці і у травні команда почне підготовку до Євро та проведе ряд спарингів.

Євген Левченко: "Я думаю, що всі наші хлопці чудово розуміють, що чемпіонат Європи — це своєрідна ярмарка гравців. Це незабутня подія. Я хочу побажати, щоб українці підійшли до нього без травм, в гарному фізичному та психологічному настрої. Я вважаю, що головною буде гра з Нідерландами. Але, з іншого боку, коли їх перемагати, як не зараз. Не применшую їхні якості, але саме зараз у Нідерландах дуже багато критики гри команди".

Директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch Ukraine Вадим Місюра: "Від усієї команди нашої компанії бажаю збірній України перемог та удачі на чемпіонаті Європи. Ми впевнені, що не станемо просто спостерігачами цієї події. Ви самі зможете побачити, що Parimatch зробить багато цікавих продуктів, кейсів, які запропонує в рамках підготовки до Євро. Ми завжди будемо поруч і намагатимемося створити всі умови для того, щоб український вболівальник був поруч з вами, і ви це відчували. Ми з вами єдине ціле протягом вже багатьох років!".

На завершення засідання учасникам заходу продемонстрували ексклюзивний матеріал з майбутнього відеоролику про збірну України, який готує компанія Parimatch до майбутньої європейської першості.

Переглянути відеозапис засідання Expert club Parimatch можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=-FTdIcOiH0Q

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