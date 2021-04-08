Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020

Мероприятие было организовано Украинской ассоциацией футбола и официальным партнером национальной сборной Украины Parimatch. На этот раз известные футбольные эксперты, функционеры и игроки обсудили старт сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовку команды к финальной части Евро-2020.

Гостями Expert club Parimatch стали первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко, бывший полузащитник сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко и футболисты национальной команды Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов и Анатолий Трубин. Анатолий в матче с Казахстаном впервые сыграл за сборную и тем самым установил новый рекорд. Он стал самым молодым голкипером-дебютантом в истории сине-желтых, за что получил специальный приз от компании Parimatch.

"Это очень приятное для меня событие, ведь осуществилась моя мечта. Цель каждого футболиста – выступать за свою сборную. Для голкипера осуществить эту мечту несколько сложнее, чем для полевого игрока, ведь тебя редко выпускают на замену. Нужно выступать в основном составе. Для меня это огромный шаг, который делает меня сильнее. Я понимаю, что мой труд даром не проходит", – поделился впечатлениями Анатолий Трубин.

Именно результаты предыдущих трех матчей стали главной темой Expert club Parimatch. Гости мероприятия отметили, что ситуация в группе довольно сложная, но у нас остаются неплохие шансы на выход в финальную часть мундиаля.

Анатолий Демьяненко: "В отборе к ЧМ-2022 нам придется наверстывать упущенное. По моему мнению, судьбу второго места решать между собой три команды – Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия. Можно побороться и за первое место, такая задача отвергать не надо, но выполнить его будет трудно. Надо переосмыслить эти три встречи и двигаться вперед".

Сергей Кривцов: "Нам просто некуда отступать. Мы попали в настоящую турнирную яму из-за этих результатов. Поэтому у нас один путь – только вперед".

Александр Зинченко: "Сборная Франции – настоящие убийцы на футбольном поле, которые очень голодны на победы и голы. Если взять того же Килиана Мбаппе, то, когда он выходит на поле, хочет уничтожить противника, забить как можно больше мячей, побить все рекорды. И такая у них вся команда. Никакой недооценки нас с их стороны не было".

Эдуард Соболь: "По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру. Забили мяч и, но в последнем игровом отрезке нам не хватило то ли концентрации, то дисциплины".

Вместе с тем эксперты заявили, что теперь главная задача для сборной Украины – успешно выступить на чемпионате Европы. Турнир стартует уже через два месяца и в мае команда начнет подготовку к Евро и проведет ряд спаррингов.

Евгений Левченко: "Я думаю, что все наши ребята прекрасно понимают, что чемпионат Европы — это своеобразная ярмарка игроков. Это незабываемое событие. Я хочу пожелать, чтобы украинцы подошли к нему без травм, в хорошем физическом и психологическом настрое. Я считаю, что главной будет игра с Нидерландами. Но, с другой стороны, когда их побеждать, как сейчас. Не умаляю их качества, но именно сейчас в Нидерландах очень много критики игры команды".

Директор по связям с общественностью Parimatch Ukraine Вадим Мисюра: "От всей команды нашей компании желаю сборной Украины побед и удачи на чемпионате Европы. Мы уверены, что не станем просто наблюдателями этого события. Вы сами сможете увидеть, что Parimatch сделает много интересных продуктов, кейсов, которые предложит в рамках подготовки к Евро. Мы всегда будем рядом и будем пытаться создать все условия для того, чтобы украинский болельщик был рядом с вами, и вы это чувствовали. Мы с вами единое целое на протяжении уже многих лет".

В завершении заседания участникам мероприятия продемонстрировали эксклюзивный материал из будущего видеоролика о сборной Украины, который готовит компания Parimatch к будущему европейскому первенству.

Посмотреть видеозапись заседания Expert club Parimatch можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=-FTdIcOiH0Q

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама