Це страждання. Тренер англійського клубу ночував на вулиці

Головний тренер англійського футбольного клубу Брайтон Грем Поттер спав на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці"). Вона організована на підтримку безпритульних.

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"Не можу уявити, як це – так страждати, не маючи уявлення про те, що тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу поїж.

Бездомні – це одні з найуразливіших членів суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", – так прокоментував свою участь в акції Поттер.