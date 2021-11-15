Это страдания. Тренер английского клуба ночевал на улице

Главный тренер английского футбольного клуба Брайтон Грэм Поттер спал на улице в рамках акции The Big Sleep Out ("Большой ночлег на улице"). Она организована в поддержку бездомных.

Читайте также: Как бездомный. Миллионер Моуринью ужинал, сидя на улице

"Не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь.

Бездомные – это одни из самых уязвимых членов общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке", – так прокомментировал свое участие в акции Поттер.