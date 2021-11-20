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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Це біда не лише України! Німецький тренер купив сертифікат про вакцинацію

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 листопада, 13:11
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Головного тренера бременського Вердера Маркуса Анфанга відправили у відставку, його спіймали на використанні підроблених документів
Маркус Анфанг використовував підроблений сертифікат
Маркус Анфанг використовував підроблений сертифікат

Не тільки в нашій країні на чорному ринку можна купити підроблені тести ПРЦ або сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Навіть у такій законослухняній країні, як Німеччина, процвітає тіньовий бізнес.

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47-річного Маркуса Анфанга та його помічника Флоріана Юнга було звільнено з футбольного клубу Вердер після розслідування. Їх звинуватили у використанні підробленого свідоцтва про вакцинацію.

"Через надзвичайно напружену ситуацію для клубу, команди, моєї родини і мене самого, я вирішив, що негайно завершу свою роботу як головний тренер. Тому я попросив відповідальних осіб негайно розірвати мій контракт, і вони задовольнили це прохання", – прокоментував ситуацію Анфанг.

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На цей момент Вердер посідає восьме місце у другій Бундеслізі. За свою історію клуб чотири рази ставав чемпіоном Німеччини, а також виграв Кубок володарів кубків УЄФА (1992).

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